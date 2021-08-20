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Miilux OY'a yerli üretim ödülü

20.08.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miilux OY'a yerli üretim ödülü

İSTANBUL (AA) - OYAK’ın yerli üretimi güçlendirmek üzere bünyesine kattığı şirketi Miilux OY, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde öncü ve lokomotif kuruluşu ASELSAN tarafından "Millileştirme Projesi" kapsamında yaptığı katkılar nedeniyle, IDEF'21 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda ödüle layık görüldü.

Miilux OY'dan yapılan açıklamaya göre, yıllık 38 bin ton kapasite ile zırh çeliği ve aşınmaya dirençli çelik üretimi gerçekleştiren Miilux OY, Türkiye'nin yurt dışına bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda son teknoloji ürünlerini tanıtan Türkiye'nin yerli zırh çeliği üreticisi Miilux OY, ASELSAN'ın "Millileştirme Projesi"ne yaptığı katkılardan dolayı ödüle layık görüldü. Şirket adına ödülü Miilux OY Türkiye Genel Müdürü Yavuz Yeldan, ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün'ün elinden teslim aldı. ASELSAN'ın onaylı yerli zırh çeliği tedarikçisi olan Miilux OY, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yerlileştirme çalışmaları kapsamında büyük savunma sanayi kuruluşları ile de çalışmalarına devam ediyor.

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