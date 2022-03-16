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Mikdat Sevler, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak

16.03.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mikdat Sevler, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi Mikdat Sevler temsil edecek.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, 18-20 Mart'ta yapılacak şampiyonada yarışacak Mikdat, 60 metre engellide şampiyonanın son gününde sahne alacak.

Antrenörü Cüneyt Yüksel ile yarın Belgrad'a geçecek Türkiye rekortmeni atlet, 20 Mart Pazar sabahı 60 metre engellide seçme mücadelesine çıkacak. Mikdat, seçmelerde başarılı olursa aynı gün akşam seansında yarı finalde mücadele edecek.

Bu yıl 60 metre engellide büyükler Türkiye rekorunu 7.71'e indiren 23 yaşındaki Mikdat Sevler, kariyerinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda yarışma şansı elde etti.

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