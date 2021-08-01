YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Mikrokrediyle iş kuran kadın girişimci, "ev atölyeciliğiyle" üretim yapıyor

Mikrokrediyle iş kuran kadın girişimci, "ev atölyeciliğiyle" üretim yapıyor

01.08.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun yöresel el sanatları ürünlerini satan Taliha Özelci, 90 kadının da ev ekonomilerine katkı sunmalarını sağlıyor - Açtığı iş yeri ile sosyal medya üzerinden satış yapan Özelci: - "Bin lira belki düşük bir para ama onun bana verdiği manevi güç çok büyüktü. Onların arkamda olduğunu bilmek bana güç kattı. Hala o paranın verdiği güçle üretimime devam ediyorum"

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da bin liralık mikrokrediyle işe başlayan Taliha Özelci, açtığı iş yerinde hem yöresel el sanatları ürünlerini satıyor hem de 90 kadının ev ekonomilerine katkı sunmalarını sağlıyor.

Çalıştığı atölyenin kapanmasının ardından geleneksel el sanatları üzerine ticaret yapmak isteyen ama yeterli sermayesi bulunmayan Özelci, Kastamonu Mikrokredi Şubesi'ne başvurarak bin lira kredi aldı. Krediye bir miktar kendi birikimini de ekleyen Özelci, bir dokuma tezgahı edindi.

Bir süre sonra dükkan açan, zamanla işlerini büyüterek sosyal medyadan da satış yapan Özelci, il genelinde 90 kadına ev atölyeciliği şeklinde sipariş veriyor.

Özelci, AA muhabirine, kendi işini yapmaya karar verdiğini ama bunun için yeterli sermayesinin bulunmadığını söyledi.

Dokuma tezgahı almaya parasının yetmediğini belirten Özelci, "Tezgahı almanın bir maliyeti vardı ve bunu karşılayamadım. Bu süreçte mikrokredi ile tanıştım. Bin lira belki düşük bir para ama onun bana verdiği manevi güç çok büyüktü. Onların arkamda olduğunu bilmek bana güç kattı. Hala o paranın verdiği güçle üretimime devam ediyorum. Kadınlar için böyle bir destek çok önemli." dedi.

Havlu, çarşaf, taş baskı, Kastamonu bağları başta olmak üzere çok sayıda geleneksel dokuma ürünü yaptıklarını anlatan Özelci, "50'nin üzerinde yöresel desenimiz var. El baskı grupları var. Ürün çeşidimiz genişledikçe ekip sayımız da genişlemeye başladı. Ev atölyeciliği şeklinde çalışıyoruz. Kadınlara iş veriyoruz, onlar da üretimlerini evlerinde tamamlayıp bize getiriyor. 90 kadın üretim zincirimizde bulunuyor." diye konuştu.

Sosyal medyayı aktif kullandıklarını dile getiren Özelci, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinden sipariş aldıklarını söyledi.

El sanatları konusunda Kastamonu'da seri üretime geçilmesi gerektiğini ifade eden Özelci, bu konuda kamu kurumlarına önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Ev hanımı Beytiye Emrullahoğlu (55) da Özelci'nin iş olduğunda kendisini arayıp sipariş verdiğini belirterek, "Hangi işi istiyorsa ürünü hazırlayıp getiriyorum. Aile bütçeme katkı sağlıyorum. Peştamal, havlu kenarları, taş baskı, perde, masa ve sehpa örtüleri yapıyorum." dedi.

Kastamonu Mikrofinans Şubesi Yönetici Yardımcısı Ebru Turhal da kentte 10 yılda 2 bin girişimci kadına kredi verdiklerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Şu anda aktif 600 girişimcimiz var. Taliha Hanım, verdiğimiz kredi ile işlerini büyüttü. Başarısından dolayı kendisini kutluyoruz. Kastamonu'da kadınlara girişimci ruhu aşılamak için çalışmalara devam etmekteyiz. Kadınlar yerel ürünleri yaşatmaya devam ediyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöp kovasıyla kavga etti!Çöp kovasıyla kavga etti!
PARTNERYangını fırsata çevirmek isteyen Enes Batur'a Deniz Akkaya'dan tepki!Yangını fırsata çevirmek isteyen Enes Batur'a Deniz Akkaya'dan tepki!
Kastamonu'da kaybolan yaşlı adamı jandarma ekipleri 12 kilometre uzaklıkta bulduKastamonu'da kaybolan yaşlı adamı jandarma ekipleri 12 kilometre uzaklıkta buldu
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazar

İmsak
03:47
Sabah
05:33
Öğle
12:56
İkindi
16:51
Akşam
20:10
Yatsı
21:48

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Pazar

Gül Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME 2 - Konya'da aynı aileden 7 kişi silahla öldürüldü

GÜNCELLEME 2 - Konya'da aynı aileden 7 kişi silahla öldürüldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Manisa'da tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Manisa'da tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor

Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.