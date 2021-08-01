Mikrokrediyle iş kuran kadın girişimci, "ev atölyeciliğiyle" üretim yapıyor

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da bin liralık mikrokrediyle işe başlayan Taliha Özelci, açtığı iş yerinde hem yöresel el sanatları ürünlerini satıyor hem de 90 kadının ev ekonomilerine katkı sunmalarını sağlıyor.

Çalıştığı atölyenin kapanmasının ardından geleneksel el sanatları üzerine ticaret yapmak isteyen ama yeterli sermayesi bulunmayan Özelci, Kastamonu Mikrokredi Şubesi'ne başvurarak bin lira kredi aldı. Krediye bir miktar kendi birikimini de ekleyen Özelci, bir dokuma tezgahı edindi.

Bir süre sonra dükkan açan, zamanla işlerini büyüterek sosyal medyadan da satış yapan Özelci, il genelinde 90 kadına ev atölyeciliği şeklinde sipariş veriyor.

Özelci, AA muhabirine, kendi işini yapmaya karar verdiğini ama bunun için yeterli sermayesinin bulunmadığını söyledi.

Dokuma tezgahı almaya parasının yetmediğini belirten Özelci, "Tezgahı almanın bir maliyeti vardı ve bunu karşılayamadım. Bu süreçte mikrokredi ile tanıştım. Bin lira belki düşük bir para ama onun bana verdiği manevi güç çok büyüktü. Onların arkamda olduğunu bilmek bana güç kattı. Hala o paranın verdiği güçle üretimime devam ediyorum. Kadınlar için böyle bir destek çok önemli." dedi.

Havlu, çarşaf, taş baskı, Kastamonu bağları başta olmak üzere çok sayıda geleneksel dokuma ürünü yaptıklarını anlatan Özelci, "50'nin üzerinde yöresel desenimiz var. El baskı grupları var. Ürün çeşidimiz genişledikçe ekip sayımız da genişlemeye başladı. Ev atölyeciliği şeklinde çalışıyoruz. Kadınlara iş veriyoruz, onlar da üretimlerini evlerinde tamamlayıp bize getiriyor. 90 kadın üretim zincirimizde bulunuyor." diye konuştu.

Sosyal medyayı aktif kullandıklarını dile getiren Özelci, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinden sipariş aldıklarını söyledi.

El sanatları konusunda Kastamonu'da seri üretime geçilmesi gerektiğini ifade eden Özelci, bu konuda kamu kurumlarına önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Ev hanımı Beytiye Emrullahoğlu (55) da Özelci'nin iş olduğunda kendisini arayıp sipariş verdiğini belirterek, "Hangi işi istiyorsa ürünü hazırlayıp getiriyorum. Aile bütçeme katkı sağlıyorum. Peştamal, havlu kenarları, taş baskı, perde, masa ve sehpa örtüleri yapıyorum." dedi.

Kastamonu Mikrofinans Şubesi Yönetici Yardımcısı Ebru Turhal da kentte 10 yılda 2 bin girişimci kadına kredi verdiklerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Şu anda aktif 600 girişimcimiz var. Taliha Hanım, verdiğimiz kredi ile işlerini büyüttü. Başarısından dolayı kendisini kutluyoruz. Kastamonu'da kadınlara girişimci ruhu aşılamak için çalışmalara devam etmekteyiz. Kadınlar yerel ürünleri yaşatmaya devam ediyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor."

