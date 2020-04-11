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Mikronsis Dezenfeksiyon Aracı mesaiye başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 11.04.2020 17:50 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi tarafından Korona virüs ile mücadele için şehre kazandırılan Mikronsis Dezenfeksiyon Aracı, sokaklarda dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün bünyesine Korona virüs ile mücadelede kapsamında kazandırılan Mikronsis Dezenfeksiyon Aracı Tosmur, Kestel, Mahmutlar, Kargıcak ve Demirtaş’tan başlayarak dezenfeksiyon çalışmalarına devam etti.

Alanya Belediyesi tarafından Korona virüs ile mücadele için şehre kazandırılan Mikronsis Dezenfeksiyon Aracı, sokaklarda dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün bünyesine Korona virüs ile mücadelede kapsamında kazandırılan Mikronsis Dezenfeksiyon Aracı Tosmur, Kestel, Mahmutlar, Kargıcak ve Demirtaş’tan başlayarak dezenfeksiyon çalışmalarına devam etti. Tüm ara sokaklara ve ana caddelere rahatlıkla girebilme ve geçtiği yerde 30 metrelik çapta dezenfekte yapabilme özelliği olan araç, her gün çalışmasını sürdürecek. Çalışmalar yarın da merkez mahallelerde devam edecek.

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