Milan 2 - 0 Napoli (İtalya Kupası)

İtalya Kupası çeyrek final maçında Milan, sahasında Napoli'yi 2-0 yenerek tur atladı.
Kupadaki çeyrek final maçlarının ilkinde Milan, San Siro Stadı'nda Napoli'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, 10. ve 27. dakikalarda Krzysztof Piatek'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Milan, adını yarı finale yazdırdı.
Karşılaşmaya yedek başlayan Milanlı Hakan Çalhanoğlu, 60. dakikada Fabio Borini'nin yerine oyuna girdi.
Milan, yarı finalde Inter-Lazio eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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