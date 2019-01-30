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Milan 2 - 0 Napoli (İtalya Kupası)

İTALYA HABERLERİ  | 30.01.2019 08:19 | Son Güncelleme

İtalya Kupası'nda Napoli'yi 2-0 yenen Milan yarı finale yükseldi. Milano ekibi, yarı finalde Inter-Lazio eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Milan 2 - 0 Napoli (İtalya Kupası)

İtalya Kupası çeyrek final maçında Milan, sahasında Napoli'yi 2-0 yenerek tur atladı.

Kupadaki çeyrek final maçlarının ilkinde Milan, San Siro Stadı'nda Napoli'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, 10. ve 27. dakikalarda Krzysztof Piatek'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Milan, adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmaya yedek başlayan Milanlı Hakan Çalhanoğlu, 60. dakikada Fabio Borini'nin yerine oyuna girdi.

Milan, yarı finalde Inter-Lazio eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
milan napoli İtalya Kupası Krzysztof Piatek

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