Milan Skriniar'ın villası soyuldu! Zarar 40 bin dolar

Milan Skriniar'ın Beykoz'daki lüks villasına giren hırsızlar, evdeki 40 bin doları çaldı. Olay sonrası polise koşan yıldız futbolcu şikayetçi oldu.

Emre Şen
SLO Slovakya
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Fenerbahçe'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız stoper Milan Skriniar, İstanbul'da büyük bir hırsızlık şoku yaşadı. Başarılı savunmacının Beykoz'da ikamet ettiği lüks sitedeki villası, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

EVDEKİ TÜM PARAYI SÜPÜRDÜLER

İddialara göre, Skriniar'ın evde olmadığı bir zaman diliminde lüks villaya girmeyi başaran hırsızlar, içeride nakit olarak bulunan tüm parayı çaldı. Eve döndüğünde durumu fark eden ve büyük bir panik yaşayan yıldız futbolcu, hiç vakit kaybetmeden soluğu en yakın polis merkezinde aldı.

Skriniar'ın verdiği ifadeye göre, çalınan nakit paranın 40 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon 790 bin TL) olduğu öğrenildi.

NAKLİYECİLER İNCELEME ALTINDA

Yıldız ismin şikayeti üzerine olay yerine intikal eden olay yeri inceleme ve asayiş ekipleri, lüks villada ve sitenin güvenlik kameralarında geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan dikkat çekici bir detay ise polisin odağını belirli bir yöne çevirdi. Skriniar'ın villasına yakın zamanda bazı eşyaların taşınması için nakliyecilerin gelip gittiği tespit edildi. Ekipler, içeriden bilgi sızdırılma ihtimaline karşı bu kişilerin ifadelerine başvurmak üzere harekete geçti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Galatasaray & Kocaelispor - Hemen Oyna

Galatasaray & Kocaelispor - Hemen Oyna
