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Milan Skriniar maçın ardından o soruya yanıt verdi! Yeni sezonda takımda kalacak mı?

Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Skriniar, RAMS Başakşehir'i karşısında da rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı. Başarılı savunmacı karşılaşmanın ardından takımdaki geleceğine dair açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Milan Skriniar maçın ardından o soruya yanıt verdi! Yeni sezonda takımda kalacak mı?
Berker İşleyen
Milan Skriniar

Milan Skriniar

SLO Slovakya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, RAMS Başakşehir'i 4-1 mağlup ettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadelede bir gol kaydeden Skriniar, "Gol pozisyonu hakkında fazla söylenecek bir şey yok. Top önüme düştü ve golü attım. Gol ve galibiyet beni mutlu etti. Kalan maçlarda bu performansı sürdürmeliyiz. Ligi en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz." dedi.

FENERBAHÇE'DE KALACAK MI?

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Kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'deki geleceği sorulan Skriniar, "Şu an transfer konuşmak zor. Önümüzde 3 maç var. Bu maçları tamamladıktan sonra her şeyi değerlendireceğiz. Fenerbahçe'de herkes bana destek oldu, burada çok mutluyum. Şu an sadece 3 maça odaklandık." yanıtını verdi.

Skriniar, konuşmasını, "Bu galibiyeti, ameliyat olan Mert Hakan'a adıyorum. Mert Hakan, bu galibiyet senin için." diyerek tamamladı.

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transfer son dakika fenerbahçe
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