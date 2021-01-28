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Milas Belediyespor’un tek hedefi galibiyet

28.01.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Milas ilçesini TVF 1.

Muğla’nın Milas ilçesini TVF 1. Lig’de başarıyla temsil eden Milas Belediyespor voleybol takımı Ankara deplasmanında Ziraat Bankası karşısında galibiyet arayacak.
Ligin ikinci yarısının ilk maçında kendi sahasında Halkbank’ı 3 - 0’lık net bir skorla mağlup eden filenin efeleri ikinci yarının ikinci karşılaşmasına Ziraat Bankası karşısında çıkıyor. Ligde topladığı 33 puanla lider konumda bulunan Milas Belediyespor takımı deplasmanda alacağı galibiyetle liderliğini perçinlemek istiyor. Milas Belediyespor ile Ziraat Bankası arasındaki karşılaşma 31 Ocak 2021 Pazar günü Ankara Beştepe Spor Salonu’nda oynanacak. Saat 13.00’te başlayacak olan mücadele TVF Voleybol TV’den canlı olarak yayınlanacak.

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