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Milas Devlet Hastanesi vekiller aracılığı ile bakanlık gündeminde

MUĞLA HABERLERİ  | 06.03.2020 09:23 | Son Güncelleme

AK Parti Muğla Milletvekilleri M.

AK Parti Muğla Milletvekilleri M. Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan’ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaretinde Muğla’da yapımları tamamlanma aşamasına gelen Milas, Bodrum, Yatağan ve ilk kez ihaleye çıkarılan Marmaris ve Seydikemer yeni devlet hastaneleri görüşüldü.
AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret ederek, il genelindeki sağlık yatırımlarına ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.
Demir ve Gökcan, başta yüklenici firmadan kaynaklı sorunlar nedeniyle inşaatı yarım kalan yeni Bodrum Devlet Hastanesi inşaatı olmak üzere, il genelindeki sağlık yatırımlarına ilişkin Bakan Koca’dan destek istedi. Görüşmede Bodrum Devlet Hastanesi’nin kaldığı yerden devam edebilmesi için yeni bir ihaleye kısa süre içinde çıkarılacağı ve yapımının tamamlanmasının planlandığı Bakan Koca tarafından aktarıldı.
Yeni Milas Devlet Hastanesi ve yapımı hızla süren Yatağan’daki Yeni Devlet Hastanesi’nin de çevre düzenleme işleri için ödenek aktarımının da Sağlık Bakanlığınca kısa süre içinde gönderileceği belirtilirken, Demir ve Gökcan’ın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ekipman takviyesi nedeniyle ilettiği talep de Bakan Koca tarafından olumlu karşılandı. İhaleleri bir süre önce tamamlanan Marmaris ve Seydikemer’deki yeni devlet hastanelerinin de itiraz prosedürlerinin bitmesiyle çok yakında yapımına başlanacağı müjdesini de veren Demir ve Gökcan, Muğla merkezdeki Menteşe Devlet Hastanesi’nin de çok yakında hasta kabulüne başlayacağı bilgisini paylaştı.
Milletvekili Demir ve Gökcan, Muğla’nın sağlık yatırımlarında hak ettiği değeri alması için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, “Muğlalı hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerinden en kaliteli biçimde yararlanmaları için hem donanım hem de personel anlamında çalışmalarımız sürüyor. Muğlamızı baştan başa yeni hastanelerle donatıyoruz. Bu önemli yatırımların ilimize gelmesine vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya şükranlarımızı sunuyoruz. Yalnızca sağlıkta değil, ilimizin ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz” diye konuştu.

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İmsak
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Sabah
07:24
Öğle
13:23
İkindi
16:38
Akşam
19:12
Yatsı
20:26

Muğla Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Can Eczanesi
Merkez
Özcan Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Gölköy Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Nihan Eczanesi
Marmaris
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