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Milas Esnaf Odası aile dayanışma çalışması başlattı

MUĞLA HABERLERİ  | 10.04.2020 15:32 | Son Güncelleme

Milas Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Celal Devrim, 30 Mart tarihinde yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile birlikte “aile dayanışma çalışması” başlattı.Durumu yerinde olan üyelerden Milas Kaymakamı Eren Arslan’ın bilgisi dâhilinde yardımlar toplandı.

Milas Esnaf Odası aile dayanışma çalışması başlattı

Milas Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Celal Devrim, 30 Mart tarihinde yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile birlikte “aile dayanışma çalışması” başlattı.
Durumu yerinde olan üyelerden Milas Kaymakamı Eren Arslan’ın bilgisi dâhilinde yardımlar toplandı. Yardımlar 20-25 bin TL’ye ulaştı. Toplanan yardımlar ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 60 üyeye 200 TL nakit ve gıda yardımı olarak paylaştırıldı.
Milas Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Celal Devrim, Milas’ta oluşturulmaya çalışılan aile dayanışmasını sosyal medyasında paylaştığı bu ileti ile duyurmuştu. İleti amacına ulaştı ve Milaslı 60 ihtiyaç sahibi esnafa oda başkanlığı tarafından yardım eli uzatıldı.
Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Başkan Devrim “Bu günden sonra iş yeri kapalı olan üyelerimiz zor durumda olursa, gıda yardımı yapmaya çalışacağız. Tabi ki bu yardımlar oluşturduğumuz bütçenin el verdiği ölçüde devam edecek.” diye konuştu.

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