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“Milas Evde Okuyor Projesi” başladı

MUĞLA HABERLERİ  | 23.12.2020 09:46 | Son Güncelleme

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilkokul 2, 3, 4’üncü sınıflar ile ortaokul 5, 6, ve 7’nci sınıflara yönelik “Milas Evde Okuyor Projesi” başlatıldı.Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından salgın sürecini avantaja dönüştürmek amacıyla Milas Evde Okuyor Projesi hayata geçirildi.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilkokul 2, 3, 4’üncü sınıflar ile ortaokul 5, 6, ve 7’nci sınıflara yönelik “Milas Evde Okuyor Projesi” başlatıldı.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından salgın sürecini avantaja dönüştürmek amacıyla Milas Evde Okuyor Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında kitapları okuyan çocukların, evde nitelikli zaman geçirip hem de insanların bireyselleştiği ve sanallaştığı salgın sürecinde yaşanan bu olumsuz etkiyi kitap okuma saatleriyle kırmaları hedefleniyor. Kitap okuma alışkanlığı düşünce ufkunu geliştirip, geniş bir görüş açısı sağlayarak, olayları inceleme yeteneği kazandırılacak. Bu durum yeni programlar çerçevesinde ders başarısının artışı, hayata bakış açısında genişleme, okumanın beraberinde getirdiği zengin kelime dağarcığına sahip olmalarını sağlayacak.

Proje kapsamında ilçe komisyonunca belirlenen kitaplar öğrenciler tarafından okunduktan sonra 2’nci sınıflar arasında 13 - 27 Ocak, 10 - 24 Şubat, 10 - 24 Mart, 14 - 28 Nisan, 12 - 26 Mayıs, 3 - 16 Haziran, 3. ve 4’ncü sınıflar arasında 27 Ocak, 24 Şubat, 24 Mart, 28 Nisan, 26 Mayıs, 16 Haziran, 5, 6 ve 7’nci sınıflar arasında ise 28 Ocak, 25 Şubat, 25 Mart, 29 Nisan, 27 Mayıs, 17 Haziran tarihlerinde sınav yapılacak. Sınavlar sonucunda yarışmada her kategoride ilk 3’e giren öğrencilere hediyeler verilecek. 2’nci sınıflarda 12 kitap, 3’üncü, 4’üncü, 5’inci, 6’ncı ve 7’nci sınıflarda 6’şar kitap okunacak olan proje ile ilgili açıklama yapan Milas Kaymakamı Eren Arslan, “Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizin ve velilerimizin daha kaliteli vakit geçirmeleri için hazırlanan projemizde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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