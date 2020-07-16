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Milas geceyi Meydan’da geçirdi

MUĞLA HABERLERİ  | 16.07.2020 01:28 | Son Güncelleme

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla Milas’ta Atatürk Anıtı önünde anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla Milas’ta Atatürk Anıtı önünde anma programı düzenlendi. 15 Temmuz belgeselinin izlenilmesi ile başlayan törende şehitler için dualar edildi. Program gece yarısı sela okunması ile son buldu.
Programı protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda konuşan Milas Kaymakamı Eren Arslan, "15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak, milletimiz, bu darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğratmıştır. 15 Temmuz gecesi millet eğilmedi Türkiye yenilmedi çok şükür. Dünya tarihinde bir ilki yaşatarak darbecilere darbe yapan büyük Türk Milletinin önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.
Konuşmasına "15 Temmuz, demokrasi mücadelesini destekleyen tüm vatandaşlarımızın, hukuk devletinin, hak ve özgürlüklerin zaferidir" diyerek devam eden Kaymakam Aslan "O gece, aziz milletimiz ülkemizin geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır. Milletimiz 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda, tıpkı Çanakkale Savaşında, İstiklal Harbinde olduğu gibi, tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmemiştir. Türkiye’yi parçalayacaklarını, devleti teslim alabileceklerini sanarak, 15 Temmuz gecesi harekete geçen Fetöcü hainler, ertesi gün akşam olmadan milletimiz tarafından hüsrana uğratılmışlardır" diyerek şehitlere rahmet gazilere sağlıklı uzun ömürler diledi.
Kaymakam Arslan’ın yaptığı konuşmadan sonra program günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunması ile devam edip, saat 00:13 itibari ile sela okunması ile sona erdi.

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