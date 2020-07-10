Milas Muhtarlar Derneği’nden Muğla Valisi Tavlı’ya ziyaret

Milas Muhtarlar Derneği Başkanı mehmet Çoban ve beraberindeki heyet Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret etti.

Milas Muhtarlar Derneği Başkanı ve Hacı İlyas Mahallesi Muhtarı Mehmet Çoban ile beraberindeki Milas Köşk Mahallesi Muhtarı Gürsel İnce, Ahmetçavuş Hayıtlı Mahallesi Muhtarı Ayhan Demirçivi, Çiftlik Mahallesi Muhtarı Ergün Ölmez, Emek Mahallesi Muhtarı Mevlüt Kara ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Talat Erol Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette muhtarlar Vali Orhan Tavlı’ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Muhtarlara ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Vali Orhan Tavlı, muhtarların devletle vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü, muhtarlarla sürekli istişare içinde olarak vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını ifade etti.

