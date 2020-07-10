YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Milas Muhtarlar Derneği’nden Muğla Valisi Tavlı’ya ziyaret

Milas Muhtarlar Derneği’nden Muğla Valisi Tavlı’ya ziyaret

MUĞLA HABERLERİ  | 10.07.2020 12:43 | Son Güncelleme

Milas Muhtarlar Derneği Başkanı mehmet Çoban ve beraberindeki heyet Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret etti.Milas Muhtarlar Derneği Başkanı ve Hacı İlyas Mahallesi Muhtarı Mehmet Çoban ile beraberindeki Milas Köşk Mahallesi Muhtarı Gürsel İnce, Ahmetçavuş Hayıtlı Mahallesi Muhtarı Ayhan Demirçivi, Çiftlik Mahallesi Muhtarı Ergün Ölmez, Emek Mahallesi Muhtarı Mevlüt Kara ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Talat Erol Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı makamında ziyaret etti.Ziyarette muhtarlar Vali Orhan Tavlı’ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Milas Muhtarlar Derneği’nden Muğla Valisi Tavlı’ya ziyaret

Milas Muhtarlar Derneği Başkanı mehmet Çoban ve beraberindeki heyet Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret etti.
Milas Muhtarlar Derneği Başkanı ve Hacı İlyas Mahallesi Muhtarı Mehmet Çoban ile beraberindeki Milas Köşk Mahallesi Muhtarı Gürsel İnce, Ahmetçavuş Hayıtlı Mahallesi Muhtarı Ayhan Demirçivi, Çiftlik Mahallesi Muhtarı Ergün Ölmez, Emek Mahallesi Muhtarı Mevlüt Kara ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Talat Erol Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı makamında ziyaret etti.
Ziyarette muhtarlar Vali Orhan Tavlı’ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Muhtarlara ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Vali Orhan Tavlı, muhtarların devletle vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü, muhtarlarla sürekli istişare içinde olarak vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için çalışacaklarını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkentte banka soygunu

Başkentte banka soygunu

Haziran ayının en sıcak yeri Kozan

Haziran ayının en sıcak yeri Kozan

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Manyas’ta anız yangını korkuttu

Manyas’ta anız yangını korkuttu

Hızlı meclis

Hızlı meclis

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Muğla Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
04:05
Sabah
05:48
Öğle
13:17
İkindi
17:08
Akşam
20:36
Yatsı
22:12

Muğla Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Damla Şahin Eczanesi
Merkez
Mavioğlu Eczanesi
Merkez
Atalay Eczanesi
Bodrum
Cansel Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Khalkedon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Muğla’da 18 yaşındaki genç feci ölümü

Muğla’da 18 yaşındaki genç feci ölümü

Polis memuru Yuvarlakçay’da boğuldu

Polis memuru Yuvarlakçay’da boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.