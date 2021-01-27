Milas OSB’de parsel kura çekimi yapıldı

Muğla’nın Milas ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde mutlu sona ulaşıldı ve yatırımcılar, düzenlenen yer tahsisi kura çekimiyle, fabrikalarını kuracakları parselleri belirledi.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleşen kura çekim töreniyle yatırımcılar fabrikalarını kuracakları parselleri belirlediler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kura çekim töreni protokol tarafından yapılan konuşmalarla devam etti.

Programa katılan AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, “Türkiye’de belli bir kesim tarafından sürekli olumsuz tablolar çizilmeye çalışılıyor. Milas OSB’de milyonlarca liralık yatırımların temelleri atılıyor. Bu seferberlik ülkemizin her köşesinde var. Bölgemizde 2 bin 500 civarında istihdam oluşturacak ve ekonomimize büyük katkılar sağlayacak. Milas OSB’de parsellerimizi kurayla yatırımcılarımız için belirleyeceğiz. Milas Organize Sanayi Bölgemizle birlikte Seydikemer’de de Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi üzerinde de yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Milas Organize Sanayi Bölgemize verdiği desteklerden ötürü başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a, önceki dönem bakanlarımıza şükranlarımı sunuyor, OSB Müteşebbis Heyeti ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bölgemize hayırlı olsun” dedi.

Milas Kaymakamı Eren Arslan ise “Milas Organize Sanayi Bölgemize verdikleri destekler için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, Muğla Valimiz Orhan Tavlı’ya, kuruluşundan bugüne kadar görev yapan müteşebbis heyet üyelerine, yönetim kurulu üyelerine, sanayicilerimize, müteahhit firmalara, çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Milas 4. noterinin huzurunda kura çekimine geçildi. Kurada ismi okunan yatırımcılar kürsüye gelerek fabrikalarını kuracakları parselleri çektikleri kurayla belirledi.

