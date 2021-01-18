YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Milas OSB’nin gelmiş olduğu son aşama değerlendirildi

Milas OSB’nin gelmiş olduğu son aşama değerlendirildi

18.01.2021 14:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında, Milas’ın sanayi ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan Milas Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanan altyapı çalışmaları ve gelinen son durumu ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.Toplantıya Vali Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof.

Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında, Milas’ın sanayi ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan Milas Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanan altyapı çalışmaları ve gelinen son durumu ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Vali Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, yeni göreve başlayan Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muzaffer Akgül, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Milas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Milas Kaymakamı Eren Aslan ile Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
Toplantıda; Milas Organize Sanayi Bölgesinin altyapı ve elektrik işleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan 15 milyon kredi desteği ile 2015 yılında başlanan altyapı çalışmalarının tamamlanarak geçici kabullerinin yapıldığı, 1070 dönümlük alanda kurulan Milas OSB’de yapılan imar planına göre 550 dönümlük sanayi parsellerinin sanayicilere tahsisi aşamasına gelindiği ifade edildi.
Karma Organize Sanayi Bölgesi olan Milas Organize Sanayi Bölgesinde 54 sanayi parselinin ön talep başvurusu yapmış olan yatırımcılara noter huzurunda kura ile teslim edileceği bildirildi. OSB’nin gıda, inşaat, tekstil, makina ve entegre tesislerden oluşacak olan Milas Organize Sanayi Bölgesi’nin yaklaşık 2 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacağı belirtildi.
Yapılan değerlendirme sonucunda faaliyete başlayacak olan Milas Organize Sanayi Bölgesinin elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi için güneş enerji sistemi kurulumu ile ilgili olarak sanayicilere gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, üniversite tarafından OSB’de faaliyet gösterecek sanayicilere teknik bilgi desteğinin sağlanması, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından sanayicilere Organize Sanayi Bölgelerine yatırım yapmanın sağladığı avantajlar konusunda bilgilendirme yapılması, sanayi tesislerinin faaliyetlerine başlamasından önce arıtma tesisinin yapımıyla ilgili iş ve işlemlerin de başlatılarak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinasyonuyla takip edilmesi, Organize Sanayi Bölgesi’nin ilave yatırım taleplerini karşılayabilmesi için genişleme alanı olarak ayrılan hazine arazileri ile ilgili çalışmalara başlanılması konuları karara bağlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kar bir onları etkilemedi! Kar bir onları etkilemedi!
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/

Muğla Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:11
Öğle
13:22
İkindi
16:00
Akşam
18:23
Yatsı
19:42

Muğla Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Alinda Eczanesi
Merkez
Sabancı Eczanesi
Merkez
Akay Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Piyasa değeri 1 milyon lira!

Piyasa değeri 1 milyon lira!

Menteşe Belediyesi’nden yangında zarar gören işyerlerine destek

Menteşe Belediyesi’nden yangında zarar gören işyerlerine destek

Muğla'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Muğla'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Muğla'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Muğla'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kar mesaisi başladı

Kar mesaisi başladı

Bodrum Karaova içme suyu hatları yenilendi

Bodrum Karaova içme suyu hatları yenilendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.