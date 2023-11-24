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Milas ve Bodrum polisinin operasyonuyla gasp olayı aydınlatıldı

24.11.2023 08:15 | Son Güncelleme:
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Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü, ekipleri ilçede yaşanan gasp olayının faillerini Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yaptıkları ortak operasyon ile yakaladı.

Milas ve Bodrum polisinin operasyonuyla gasp olayı aydınlatıldı

20 Kasım 2023 tarihinde Milas’ta bir işletmede yaşanan gasp olayının ardındaki failleri tespit etmek için Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan kapsamlı operasyon sonucunda, gasp olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliler S.S., A.C., ve H.K.’nın Bodrum ilçesinde Milas ve Bodrum Emniyet Müdürlüklerinin birlikte yapmış olduğu çalışma sonucunda yakalandı. Yapılan çalışmalarda aynı zamanda olayın azmettirici ve planlayıcısı olduğu tespit edilen 18 yıl bir ay hapis cezası bulunan D.B. (41), Antalya’nın Alanya ilçesinde olduğu belirlendi. D.B. de Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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