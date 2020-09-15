YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Milas ve Didim’de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Milas ve Didim’de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

MUĞLA HABERLERİ  | 15.09.2020 20:59 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ve Aydın’ın Didim ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Milas ve Didim ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Düzenlenen operasyonda, daha önceden kimlikleri belirlenen ve teknik takibe alınan H.V.İ., B.Ö.O.

Milas ve Didim’de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Milas ve Aydın’ın Didim ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Milas ve Didim ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda, daha önceden kimlikleri belirlenen ve teknik takibe alınan H.V.İ., B.Ö.O. ve O.A.A. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gelin arabasında gülümseten yazı
Gelin arabasında gülümseten yazı
Gemerek Devlet Hastanesi Başhekimi Değişti
Gemerek Devlet Hastanesi Başhekimi Değişti
Antalya’da konut satışlarında yüzde 25’lik artış
Antalya’da konut satışlarında yüzde 25’lik artış
Mardin Büyükşehir Belediye zabıtasından HES kodu denetimi
Mardin Büyükşehir Belediye zabıtasından HES kodu denetimi
Denizli’de 9 araçlı zincirlemeli trafik kazası: 2 yaralı
Denizli’de 9 araçlı zincirlemeli trafik kazası: 2 yaralı
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Muğla Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
05:21
Sabah
06:42
Öğle
13:07
İkindi
16:37
Akşam
19:22
Yatsı
20:38

Muğla Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Çağlar Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Atalay Eczanesi
Bodrum
Damla Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Baba ve oğula evlerinin önünde pusu
Baba ve oğula evlerinin önünde pusu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Lezbiyen çift Fethiye'de evlendi
Lezbiyen çift Fethiye'de evlendi
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.