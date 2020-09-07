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Milas Veteriner Fakültesi 28 fakülte arasında 11’inci sırada yer aldı

MUĞLA HABERLERİ  | 07.09.2020 17:27 | Son Güncelleme

Milas Veteriner Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı öğrenci kayıtları heyecanını yaşıyor.

Milas Veteriner Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı öğrenci kayıtları heyecanını yaşıyor. Bu yıl da öğrenci kontenjanını tam olarak dolduran fakültenin 52 yeni veteriner hekim adayı öğrencisine bilim yuvası olacak.
Milas Veteriner Fakültesi, öğrenci tercihleri sıralamasında Türkiye’de öğrenci kabul eden 28 Veteriner Fakültesi arasında 11’ nci sırada yer aldı. Hızlı gelişmekte olan araştırma ve eğitim - öğretim altyapısıyla, yakın gelecekte Milas Veteriner Fakültesi sadece bölgenin değil, tüm Türkiye’nin gözde eğitim kurumlarından birisi olmaya doğru yol alıyor. Özellikle 2019 - 2020 Eğitim - Öğretim yılının, bahar döneminde pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen uzaktan eğitim uygulamasında, Milas Veteriner Fakültesi teknolojik altyapısı ve öğretim kadrosunun yeterlilikleri ile süreci başarıyla yöneterek, üniversite yönetiminin ve fakülte öğrencilerinin takdirini kazandı.

2020-2021 Eğitim - Öğretim yılında uygulanması planlanan karma (uzaktan - yüz yüze) eğitim sürecinde öğrencilerin hiçbir eksiklik hissetmemeleri ve mağdur olmamaları yönünde gerekli tüm önlemlerin alındığını bildiren fakülte yönetimi, gerektiği taktirde uzaktan eğitim uygulamasına da hazır olduklarını belirterek, özellikle uygulamalı dersler alanında üç boyutlu modeller ve artırılmış gerçekçilik teknolojisi kullanılarak hazırlanan mobil uygulamalar ile öğrencilerin daha kaliteli ve özgün ders materyalli kullanmaları sağlanacağını ifade etti.

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