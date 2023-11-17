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Milas-Yatağan karayoluna akla hayale sığmayan trafik kazası

17.11.2023 14:09 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Milas ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazası görenleri ve güvenlik güçlerini şaşırttı.

Bölünmüş yolda iki aracın kafa kafaya çarpuşması sonu meydana gelen kazada 3 kişi ağır yaralanırken, suikast gibi kazanın oluş şeklini çözmek için ekipler soruştrma başlattı.

Kaza gece yarısı Milas-Yatağan Karayolunun 1. kilometresinde yaşandı. Bölünmüş yolda iki aracın kaza yaptığı ve yaralıların olduğu yönünde ihbar alan ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler bir yandan çevre güvenliğini alıp diğer yandan da yaralılara müdahale ederken kazanın bölnmüş yolda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelmesi kafaları karıştırdı.

Her iki aracın da adeta metal yığınına döndüğü kazada yaralılar 112 ekipleri tarafından hastaneye taşındı. Eşine ender rastlanan kazada araçlardan birinin ya yanlış yönde seyrettiği ya da orta refüjü aşıp karşı şeride geçerek diğer araçla çarpışma ihtimali üzerinde duruluyor.

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