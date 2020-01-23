Milas Yörük Obaları Kültür Derneği’nden ziyaretler

Milas Yörük Obaları Kültür Derneği yöneticileri, Milas’ta yakın zaman içerisinde göreve başlayan kurum yöneticilerini ve Milas Kaymakamı Eren Arslan’ı ziyaret etti.

Milas Yörük Obaları Kültür Derneği Başkanı Erkan Turgut, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Milas’ta göreve başlayan Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, Milas İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya’ya “hoş geldiniz” ziyareti gerçekleştirdiler.

Milas Kaymakamı Eren Arslan’ı da ziyaret eden Turgut ve dernek yöneticileri ziyaret sırasında çalışmaları hakkında bilgi aktararak, “Milas Yörük Obaları Kültür Derneği olarak; derneğimize gönül verenlerle birlikte yörük kültürünü yaşatmak ve tanıtmak, geçmiş ile geleceğimize köprü olmak, gelecek nesillere aktarmak için Ata’larımızın yadigârı olan otağ çadırımızı oluşturduk” dediler.

Milas Cumhuriyet Başsavcısı Yapar ve Milas İlçe Emniyet Müdürü Akkaya’ya yeni görevlerinde başarılar dilediler.

