Milas'ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangın havadan görüntülendi

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesi Fesleğen Yaylası'nda süren orman yangını havadan görüntülendi.

Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.

Bayırköy ve Akçakaya mahallelerindeki vatandaşlar, hayvanlarını bölgeden uzaklaştırdı.

Yangın alanı havadan görüntülendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz