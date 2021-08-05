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Milas'ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangın havadan görüntülendi

05.08.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milas'ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangın havadan görüntülendi

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesi Fesleğen Yaylası'nda süren orman yangını havadan görüntülendi.

Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.

Bayırköy ve Akçakaya mahallelerindeki vatandaşlar, hayvanlarını bölgeden uzaklaştırdı.

Yangın alanı havadan görüntülendi.

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