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Milaslı hayırsever iş adamından eğitime destek

MUĞLA HABERLERİ  | 25.09.2020 17:33 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde, sağlıklı ortamda eğitim öğretim yapabilmesi için kullanılmak üzere hayırsever işadamı Halil Gümüşel tarafından okullara temizlik malzemesi, ateş ölçer, çöp kovası, dezenfektan gibi malzeme bağışında bulunuldu.

Muğla’nın Milas ilçesinde, sağlıklı ortamda eğitim öğretim yapabilmesi için kullanılmak üzere hayırsever işadamı Halil Gümüşel tarafından okullara temizlik malzemesi, ateş ölçer, çöp kovası, dezenfektan gibi malzeme bağışında bulunuldu. Malzemeler ilçedeki tüm okullara dağıtılacak.
Korona virüs nedeniyle yaşanan zorlu süreçte, çocukların eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek olmak için Milaslı işadamı Halil Gümüşel yaptığı destekle okulların birçok ihtiyacını karşıladı. Gümüşel tarafından Milas’taki öğrencilerin ihtiyaçları için temizlik malzemesi, ateş ölçer, çöp kovası, dezenfektan gibi malzemeler temin edilerek Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Malzemeler en kısa sürede okullara teslim edilerek çocukların sağlıklı ortamda eğitim öğretim yapabilmesi için kullanılacağını söyleyen Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, “Emeği geçenlere şahsım ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

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