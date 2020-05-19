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Milas’ta 19 Mayıs kutlamaları başladı

MUĞLA HABERLERİ  | 19.05.2020 11:16 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Milas’ta da düzenlenen törenle kutlandı.Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Garnizon Komutan Vekili Hava Tabip Binbaşı Serkan Sorkaç, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, Milas Emniyet Müdürü Erman Akkaya, Milas İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, Gençlik ve Spor İlçe Koordinatörü Durmuş Tayfun Uslu, siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşımız okundu.Günün önem ve anlamını belirten konuşmayı yapan Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, korona virüs nedeniyle kutlamaya katılamayan gençlere selamlayarak başladığı konuşmasında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimizle omuz omuza vererek 19 Mayıs 1919’da başlattığı Milli Mücadele, bağımsızlık tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Milas’ta da düzenlenen törenle kutlandı.
Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Garnizon Komutan Vekili Hava Tabip Binbaşı Serkan Sorkaç, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, Milas Emniyet Müdürü Erman Akkaya, Milas İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, Gençlik ve Spor İlçe Koordinatörü Durmuş Tayfun Uslu, siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşımız okundu.
Günün önem ve anlamını belirten konuşmayı yapan Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, korona virüs nedeniyle kutlamaya katılamayan gençlere selamlayarak başladığı konuşmasında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimizle omuz omuza vererek 19 Mayıs 1919’da başlattığı Milli Mücadele, bağımsızlık tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. O gün Samsun’da yakılan istiklal ateşi, bugün milletimizin gönlündeki yerini ilk günkü azim ve coşkuyla muhafaza etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinde geriye dönmeyi düşünmeden yollara düşen ve canı pahasına istiklali savunan ecdadımız, bugün de aynı aşkla ülkesini daima ileriye taşıma gayreti veren gençlerimize örnek olmuştur" dedi.
Binbir’in yapmış olduğu konuşmanın ardından Atatürk Anıtı önündeki tören; Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan “Son Sözümüz Biz Hep Burdayız” adlı 19 Mayıs Marşı’nın dinletilmesiyle son buldu.
Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101’nci yıl dönümü, salgın nedeniyle bu yıl farklı bir şekilde kutlanıyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki milli sporcular, saat 19.19’da İstiklal Marşı’nı okuyacak. Vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden, ellerindeki bayraklarımızla İstiklal Marşı’na eşlik edecek.

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Akşam
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Yatsı
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Cem Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Merkez
Akdeniz Eczanesi
Bodrum
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
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