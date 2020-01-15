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  4. Milas’ta 200 kilo atık pil toplandı

Milas’ta 200 kilo atık pil toplandı

MUĞLA HABERLERİ  | 15.01.2020 16:25 | Son Güncelleme

-TEMA Milas İlçe Temsilciliği sorumluluğunda, Milas Bilim Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından “Atık Pil Çöp Değildir” sloganıyla yapılan çalışmada yaklaşık 200 kilogram atık pil toplanıldı.“Atık Pil Çöp Değildir” sloganı ile TEMA Milas İlçe Temsilciliği sorumluluğunda, Milas Bilim Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.Okulda stant açılmasıyla başlayan, Atapark ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde özellikle cep telefonu ve saat tamircilerinin ziyaret edilerek atık pillerin toplanılmasıyla devam eden, vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği farkındalık etkinliği ile atık pillerin doğaya vermiş olduğu zararlara dikkat çekildi.Düzenlenen etkinlik ile ilgili açıklama yapan TEMA Vakfı Milas İlçe Sorumlusu Mehmet Nergiz, “Kullanılmış pillerin içerisinde geri kazanımı olan metaller kadar toprağa, suya karıştığında çevreye zarar veren ağır metallerde mevcut.

-TEMA Milas İlçe Temsilciliği sorumluluğunda, Milas Bilim Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından “Atık Pil Çöp Değildir” sloganıyla yapılan çalışmada yaklaşık 200 kilogram atık pil toplanıldı.
“Atık Pil Çöp Değildir” sloganı ile TEMA Milas İlçe Temsilciliği sorumluluğunda, Milas Bilim Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.
Okulda stant açılmasıyla başlayan, Atapark ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde özellikle cep telefonu ve saat tamircilerinin ziyaret edilerek atık pillerin toplanılmasıyla devam eden, vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği farkındalık etkinliği ile atık pillerin doğaya vermiş olduğu zararlara dikkat çekildi.
Düzenlenen etkinlik ile ilgili açıklama yapan TEMA Vakfı Milas İlçe Sorumlusu Mehmet Nergiz, “Kullanılmış pillerin içerisinde geri kazanımı olan metaller kadar toprağa, suya karıştığında çevreye zarar veren ağır metallerde mevcut. Çöp yerine atık pil kutularına atılan piller yeniden işlenip kaşık, çatal, kalem gibi ürünlerde ham madde olarak kullanılabilmekte. Teme Vakfı İlçe Temsilciliği olarak Milas Belediyesi ile üç yıldır yaptığımız pil toplama etkinliğine Milas Bilim Anadolu Lisesi öğrencileri de katkı sağladı. Bu toplanan piller Milas Belediyesi aracılığı ile kısa atı TAP olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’ne kargo ile gönderilecek” dedi.

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