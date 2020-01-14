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  4. Milas’ta 334 yaşlı çift evinde ziyaret edildi

Milas’ta 334 yaşlı çift evinde ziyaret edildi

MUĞLA HABERLERİ  | 14.01.2020 09:26 | Son Güncelleme

Milas Belediyesi, evliliklerinde 50.

Milas Belediyesi, evliliklerinde 50. yılını dolduran yaşlı ziyaretlerine devam ediyor. Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın talimatıyla şehir merkezi ve mahallelerde yaşlılar evlerinde ziyaret ediliyor.
Milas Belediyesi şimdiye kadar Milas merkez ve diğer mahallelerde evliliklerinde 50. yılını doldurmuş 334 yaşlı çifti evlerinde ziyaret ederek “Bir Ömür Saadet” diledi. Ziyaretlerde ailelere “Bir Ömür Saadet” yastığı, kahve fincanı takımı ve kahve gibi çeşitli hediyeler de veriliyor.
Ziyaretlerde Başkan Tokat’ın selamını ileten yetkililer, belediyenin yaşlılara yönelik hizmetleri hakkında da bilgi veriyor. Oldukça sıcak ve samimi ortamlarda gerçekleşen ziyaretlerde evliliklerinde 50. yılını dolduran çiftlerin hayat hikayeleri ve mutlu bir evliliğin sırları dinleniyor.
Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ile beraber yaşlı çiftleri ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çayırlı; “Evlerinde dinlenen büyüklerin anlattıkları sayesinde ortaya arşiv niteliğinde bilgiler çıkıyor ve bizlere uzun süreli evliliklerinin sırlarını aktarıyorlar. Bizde bu bilgileri ve mutlu evlilik sırlarını diğer Sosyal Belediyecilik projemiz olan “Bir Yastıkta Bir Ömür” projemiz kapsamında yeni evlenecek olan çiftlerimize aktarıyoruz. Proje kapsamında şimdiye kadar 334 çiftimizi ziyaret ettik ve bundan sonrada bu ziyaretlerimiz hız kesmeden devam edecek” dedi.
Ziyaretlerden son derece memnun kalan yaşlılar da “Kapımızı birilerinin çalıp halimizi hatırımızı sormaları kadar mutlu bir şey yok. Uygulama sayesinde gençlerimize evlilikte uzun yıllar mutlu kalmanın sırlarını aktarma şansı buluyoruz. Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz” şeklinde konuştular.

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