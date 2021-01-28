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Milas’ta alzheimer hastası yaşlı adam her yerde aranıyor

28.01.2021 14:01 | Son Güncelleme:
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Milas’ta alzheimer hastası yaşlı adam her yerde aranıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde Alzheimer hastası yaşlı adamdan haber alamayan yakınları durumu Jandarma ekiplerine bildirerek,kırsal mahalle ve civar mahallelerde arama çalışması başlattı.Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Çiftlik Mahallesi’nde ikamet eden Alzheimer hastası 78 yaşındaki Mehmet Ali Öngel’den haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

Muğla’nın Milas ilçesinde Alzheimer hastası yaşlı adamdan haber alamayan yakınları durumu Jandarma ekiplerine bildirerek,kırsal mahalle ve civar mahallelerde arama çalışması başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Çiftlik Mahallesi’nde ikamet eden Alzheimer hastası 78 yaşındaki Mehmet Ali Öngel’den haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Çiftlik Mahallesinde eşi Hanife Öngel ile yaşayan 78 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adamdan Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında köyde görüldükten sonra yakınları tarafından bir daha haber alınamaması üzerine jandarmaya haber verildi. 3 jandarma ekibi eşliğinde yaşlı adamı arayan aile üyeleri, Öngel’i görenlerin güvelik güçlerine veya 0505 891 66 35 nolu numaradan bilgi vermesini istedi.

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