YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Milas’ta asansörlerin periyodik kontrolleri için protokol imzalandı

Milas’ta asansörlerin periyodik kontrolleri için protokol imzalandı

MUĞLA HABERLERİ  | 28.01.2020 14:43 | Son Güncelleme

Milas Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi arasında ilçe sınırları içindeki asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılması amacıyla 4 yılı kapsayan protokol imzalandı.Protokol imza törenine Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Deligöz, Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Asansör Teknik Sorumlusu Ethem Kayhan Kaymakçı, Makine Mühendisleri Odası Milas İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Veli Önder ve Milas Belediyesi Elektrik-Elektronik Mühendisi Reşat Kayaş katıldı.Milas Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi arasında imzalanan protokol 4 Mayıs 2018 tarihli, 30411 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” gereğince asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığını tespit etmek için Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yapılardaki asansörlerin, protokol süresince Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi tarafından ilk periyodik kontrol ve periyodik kontrollerin gerçekleştirilmesi, raporların onaylanması Belediyemize, asansör monte edene veya onun yetkili servisine ve bina sorumlusuna iletilmesi işini kapsıyor.

Milas’ta asansörlerin periyodik kontrolleri için protokol imzalandı

Milas Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi arasında ilçe sınırları içindeki asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılması amacıyla 4 yılı kapsayan protokol imzalandı.
Protokol imza törenine Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Deligöz, Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Asansör Teknik Sorumlusu Ethem Kayhan Kaymakçı, Makine Mühendisleri Odası Milas İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Veli Önder ve Milas Belediyesi Elektrik-Elektronik Mühendisi Reşat Kayaş katıldı.
Milas Belediyesi ile Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi arasında imzalanan protokol 4 Mayıs 2018 tarihli, 30411 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” gereğince asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığını tespit etmek için Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yapılardaki asansörlerin, protokol süresince Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi tarafından ilk periyodik kontrol ve periyodik kontrollerin gerçekleştirilmesi, raporların onaylanması Belediyemize, asansör monte edene veya onun yetkili servisine ve bina sorumlusuna iletilmesi işini kapsıyor.

Milas’ta asansörlerin periyodik kontrolleri için protokol imzalandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Barış Manço’nun ‘Kurtalan Ekspres’i Bodrum’daBarış Manço’nun ‘Kurtalan Ekspres’i Bodrum’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Kütahya’dan Elazığ’a yardım tırı

Kütahya’dan Elazığ’a yardım tırı

Muğla Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
06:43
Sabah
08:06
Öğle
13:24
İkindi
16:09
Akşam
18:32
Yatsı
19:50

Muğla Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Sayın Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Akdeniz Eczanesi
Bodrum
Azim Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Turgutreis Yaşam Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

Turgutreis Yaşam Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.