YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Milas’ta bir firma talep üzerine dezenfeksiyon kabini yaptı

Milas’ta bir firma talep üzerine dezenfeksiyon kabini yaptı

MUĞLA HABERLERİ  | 27.06.2020 14:37 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde özel bir firma dezenfeksiyon kabini üretirken, firma yetkilileri seri üretim aşamasında bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.Milas’ta faaliyet gösteren özel bir firma pandemi sürecine katkıda bulunmak amacıyla çalışma yaptı.

Milas’ta bir firma talep üzerine dezenfeksiyon kabini yaptı

Muğla’nın Milas ilçesinde özel bir firma dezenfeksiyon kabini üretirken, firma yetkilileri seri üretim aşamasında bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.
Milas’ta faaliyet gösteren özel bir firma pandemi sürecine katkıda bulunmak amacıyla çalışma yaptı. Firma yetkilisi Serap Türker, talep üzerine dezenfeksiyon kabini yaptıklarını belirterek, “Milas Belediyesi’nin dezenfekte tüneli talebi oldu. Bizlerde ön çalışma başlattık. 100 litre ilaç ile bin kişinin dezenfekte edilebileceği bir kabin tasarladık. Yapmış olduğumuz tasarımın ardından Milas Kaymakamlığı ile de görüşerek seri üretim için adımlar atmaya çalıştık. GEKA’ya başvuracaktık fakat proje aşamasında bazı aksaklıklar yaşandı. Eğer projemiz tamamlansaydı Milas’taki hemen hemen tüm kurumların girişlerine kabinlerimizden yerleştirecektik” dedi.
Bazı il ve ilçelerde dezenfekte kabininin açık alanlarda kullanıma sunulduğunu fakat yanlış bir uygulama olduğunu da dile getiren Türker, “Tünelin amacı kişinin sağlıklı bir ortama geçişi sırasında dezenfekte olmasını sağlamak. Tüneli kullanan kişiler zaten sokak ortamındalar. Yani faydası olan bir uygulama değil. Bu sistem toplum tarafından ortaklaşa kullanılan banka, kamu kurumları gibi alanlara girenler ile kapalı alanda bulunanları güvende tutmak” dedi.
Türker, kabinin maliyetinin 10 bin lira civarında olduğunu belirterek, gelen talep doğrultusunda vatandaşlar tarafından yoğun şekilde kullanılan mekanların girişleri için üretim çalışması yapabileceklerini ifade etti.

Milas’ta bir firma talep üzerine dezenfeksiyon kabini yaptı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru!Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru!
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muğla Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
03:55
Sabah
05:41
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:38
Yatsı
22:16

Muğla Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Cumartesi

Ela Eczanesi
Merkez
Nizamoğlu Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Bodrum
Cansel Eczanesi
Bodrum
Cihangir Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Milas’a 6 hakim 6 savcı ataması yapıldı

Milas’a 6 hakim 6 savcı ataması yapıldı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan firari tutuklandı

Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan firari tutuklandı

Bodrum'da "silahlı tehdit" iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı

Bodrum'da "silahlı tehdit" iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.