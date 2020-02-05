Milas’ta Evlilik Fuarı kapılarını açtı

2. Güney Ege Evlilik, Evlilik Hazırlıkları, Düğün, Çeyiz, Anne ve Bebek Fuarı, Milas’ta kapılarını açtı. Yeni evlenecek olan veya sünnet düğünü yapmayı planlayan ailelerin tüm ihtiyaçlarına hitap eden fuar, 9 Şubat Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Balçık mevkiinde bulunan TARİŞ depolarında düzenlenen fuarın açılışına, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Çayırlı ve Hüseyin Çöllüoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve sektörde yer alan firma temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “2. Güney Ege Evlilik, Evlilik Hazırlıkları, Düğün, Çeyiz, Anne ve Bebek Fuarı’na hoş geldiniz. İlçemiz için önemli olan etkinliklerden birisi. 70’e yakın firmanın katıldığı bir fuar organizasyonuyla karşı karşıyayız. Başta Tariş yönetimi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu alan olmazsa biz bu etkinlikleri gerçekleştiremezdik. Ortak akılla dayanışma içerisinde bu fuar organizasyonu için çabalıyoruz. Açılışa katılan herkese teşekkür ediyorum. Pazar günü akşam saatlerine kadar açık olacak fuarımıza tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.