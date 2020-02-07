Milas’ta evsel katı atık ücretleri yeniden belirlenecek

Toplantının ilk gündem maddesi; “Milas Süt Birliği Tarımsal Hayvansal Zirai Ürünler Pazarlama Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’nin yüzde 99 hissesi Belediyemize ait olup bu hisseleri temsilen Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi” ile ilgili söz alan Başkan Tokat, “Büyükşehir Yasası’nın ardından belediyemize devredilen şirketler vardı. Bunlardan biri de buydu. Bu şirket Köylere Hizmet Götürme Birliğinden gelen bir şirket. Biz bunu faal hale getirmeyi düşünüyoruz. Belediyemizin bazı tesis ve işletmelerinin işletilmesi ve bunlardan da ekonomik kazanç elde edilmesi açısından böyle bir şirkete ihtiyaç var. Yeni bir şirket kurulması bürokratik işlemler ve belli bir masrafı gerektiren süreç. Bunları dikkate alarak mevcut şirketin faal hale getirilmesinin daha rantabıl olabileceğini düşünüyoruz. Yüzde 99’u belediyemize yüzde 1’ i ise Milas Ticaret ve Sanayi Odası’na ait olacak. Hisselerin temsili konusunda tarafımıza yetki verilmesini talep ediyoruz. Yetki verildiği takdirde şirketimiz için yasal işlem başlatacağız” dedi. Başkan Tokat’ın açıklamasının meclis üyelerinin oylarına sunulan madde kabul edildi. Belediyenin ihtiyacı olan iş makineleri, araçlar ve motosikletler ile ilgili de mecliste görüşmeler yapıldı. Konuyla ilgili söz alan Başkan Tokat, “Bütün araç kiralamalarını bitirip kendi araçlarımızla hizmetlerimizi yapmayı planlıyoruz. Fen işleri ve zabıta birimimizin de talepleri var” dedi.

Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz yıl Kasım ayında almış olduğu “2020 yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifeleri” de mecliste yeniden gündeme geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Tokat, “Uygulama başladıktan sonra açılan davalar var, bizlere gelen farklı talepler var, meclis üyelerimize gelen talepler var. O zaman da demiştik ki uygulamanın ardından gelecek olan taleplere göre yeniden değerlendirebiliriz. Tarifemizin tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Bizim gelen müracaatları ve yapılan tespitleri de göz önüne alarak konunun tekrar ele alınıp değerlendirilmesi için plan bütçe komisyonunda yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Biz çıkmış olan bir kanunu uyguluyoruz. Yasa bu katı atık giderinin tamamının paylaştırılması gerektiğini ifade ediyor. Bizim yarısını alalım yarısı kalsın deme durumumuz yok. Bizim şuanda masraf olarak yansıttığımız harcama, 2018 harcamaları. Biz bir önceki yılın verilerini baz aldık. Aslında Milas aboneleri diğer yerlere göre daha avantajlı” dedi.

Uygulamaya en çok iş yerlerinin tepki gösterdiğini ifade eden Başkan Tokat, “Gelen şikayet ve başvurular işyerleri ile konutlar arasında adaletsizlik olduğu veya işyerleri arasında farklılık olduğu yönünde. Dağıtılacak miktar belli, model belli. Ama dağıtımda adaletsizlik var ise komisyonumuz yeniden çalışma yapacak. Yasalar doğrultusunda düzenleme imkanımız var. Ama yasanın dışında bir adım atmamız mümkün değil. Bu yasa çıktığında katı atık vergisi tahsilatlarının su faturalarıyla tahsilatını ön görmüş. Normalde katı atık bedeli ile suyun hiçbir alakası yok. Sadece kanun koyucu bu tahsilatın su faturalarıyla yapılmasını öngörmüş. Şuanda kanun bu. Bizim burada yapmamız gereken, kanunlar çerçevesinde bir adaletsizlik var ise düzeltmek. Çalışmamız ancak bundan ibaret çalışmamız olacak” dedi.