YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

MUĞLA HABERLERİ  | 05.03.2020 10:14 | Son Güncelleme

Yaklaşık bir boyunca Atapark’ta konuşlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait seyyar Hava Kalitesi Ölçüm Aracı tarafından Milas’ın hava değerleri ölçüldü.

Yaklaşık bir boyunca Atapark’ta konuşlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait seyyar Hava Kalitesi Ölçüm Aracı tarafından Milas’ın hava değerleri ölçüldü. Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) verilerine göre Milas’ın hava kalitesinin ‘hassas’ olduğu belirtildi.
Milas’ta günlere göre ortalama HKİ değerleri şöyle: 20 Şubat 2020 Perşembe 105 (Hassas), 21 Şubat 2020 Cuma 80 (Orta), 22 Şubat Cumartesi 47 (İyi), 23 Şubat 2020 Pazar 33 (İyi), 24 Şubat 2020 Pazartesi 87 (Orta), 25 Şubat 2020 Salı 103 (Hassas) ve 26.2.2020 Çarşamba 110 (Hassas).
Verilere göre Milas’ın hava kalitesinin genellikle hassas değerlerinde olduğu belirtilirken, Milas’ın mevcut havasının açık hava sporları için, bisiklet sürmek için, yürüyüş ve piknik yapmak için iyi durumda olmadığı belirtildi. Vatandaşlar yerel yönetimlerden ilçedeki hava kalitesini arttırmak için çalışma beklediklerini ifade ettiler.
Aynı günlerde Menteşe’de ölçüm yapıldığı değerlerin ; 20 Şubat 2020 Perşembe 79 (Orta), 21 Şubat 2020 Cuma 41 (İyi), 22 Şubat Cumartesi 29 (İyi), 23 Şubat 2020 Pazar 23 (İyi), 24 Şubat 2020 Pazartesi 43 (İyi), 25 Şubat 2020 Salı 59 (Orta) ve 26.2.2020 Çarşamba 73 (Orta) çıktığı belirtildi.
Milas’ta hava kalitesinin geçtiğimiz yıllarda Merkez İlkokulu Bahçesi’nde konuşlanarak yaptığı ölçümlerde de hassas değerde çıktığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Kayserispor’un kalan maçları

Kayserispor’un kalan maçları

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Muğla Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:25
Öğle
13:23
İkindi
16:37
Akşam
19:11
Yatsı
20:26

Muğla Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Alinda Eczanesi
Merkez
Süsyolu Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Sağlık Eczanesi
Bodrum
Bozburun Eczanesi
Marmaris
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Datça Badem Çiçeği Festivali sona erdi

Datça Badem Çiçeği Festivali sona erdi

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Badem festivalinde en iri yetiştirici ve en çok kıranlar ödüllendirildi

Badem festivalinde en iri yetiştirici ve en çok kıranlar ödüllendirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.