Milas’ta içme suyu baraj projesi ile ilgili yöre halkı bilgilendirildi

Muğla’nın Bodrum ilçesine içme suyu temini amacıyla, Milas ilçesine bağlı Kayadere Mahallesi’nde yapılması planlanan “Bodrum İçme Suyu Barajı Projesi’nin" halk toplantısı gerçekleştirildi.

Milas’a bağlı Kayadere Mahallesi’nde DSİ tarafından yapılması planlanan Bodrum İçme Suyu Barajı Projesi’nin Halk Katılımı Toplantısı ilçeye bağlı Çamköy Mahallesi’ndeki ortaokulun konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan yöre halkı, baraj projesiyle ilgili olan mahalle muhtarları DSİ 21. Bölge Müdürlüğü yetkililerince bilgilendirildi. DSİ yetkilileri sunumlarında; 85 milyon metreküp kapasiteye sahip olan barajdan alınacak suyunun terfi hatlarıyla Güvercinlik’e kurulacak olan arıtmaya aktarılacağını ve buradan Bodrum’un içme suyu temininin sağlanmasının planlandığını ifade etti. Baraj konusundaki teknik detayların aktarılmasının ardından toplantıya katılanların soruları yanıtlandı ve görüşleri dinlendi.

Toplantıda sunum sonrası söz alan Çamköy Muhtarı Mehmet Emin Soydan, geçmiş dönemden bu güne kadar Milas’taki su kaynaklarından Bodrum’a su temini sağlandığını hatırlattı ve bu yeni planlanan Bodrum Barajı’nda toplanacak sudan yöre halkının da faydalanmak istediğini ifade etti. Bu konuda gerekli alt yapının sulama kooperatifi tarafından sağlanabileceğini belirten Muhtar Soydan, “2001 kurulan Tarımsal Sulama Kooperatifimiz var. Sulama için altyapı hazırlıkları tamamlandı. Faaliyete geçti. Hali hazırda böyle bir sistem varken tarımsal sulama için Bodrum Barajı’ndan su almak isteriz” diye konuştu.

