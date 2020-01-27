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Milas’ta ’Kitabım Kütüphanen Olsun’ projesinden tanıtım ziyareti

MUĞLA HABERLERİ  | 27.01.2020 14:04 | Son Güncelleme

Milas’ta, “Kitabım Kütüphanen Olsun” eTwinning projesinde görev alan öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal’ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aktardı.Kuruculuğu Beçin İlkokulu Okul Öncesi Eğitim Öğretmeni Kader Duman ve kurucu ortaklığı Havva Ersoy Anaokulu Müdür Yardımcısı Ümran İnce’nin yaptığı “Kitabım Kütüphanen Olsun” eTwinning projesi kapsamında, proje üyeleri Havva Ersoy Anaokulu öğretmenleri Nagihan Elüstü, Pelin Ülkü Nacakcıoğlu, Mutlu Özmen, Sevilay Can Özkaya ve Cumhuriyet İlkokulu okul öncesi eğitim öğretmeni İpek Özek İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal’ı ziyaret etti.Ziyaret esnasında Kitabın Kütüphanen Olsun E-Twinning projesi hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal’a bilgiler veren proje yürütücüleri proje kapsamında 5 - 11 yaş arası kitapların sene başında yapılacak olunan bir anketle belirleneceğini ve belirlenen kitapların öncelikle evde ailelerle daha sonra da belirlenen sıraya göre, sınıf öğretmeni tarafından okunacağını, okunmuş olunan kitaplar kitap kumbaralarında biriktirilerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek köy okullarında kütüphane kurulması hedeflendiğini belirttiler.

Milas’ta, “Kitabım Kütüphanen Olsun” eTwinning projesinde görev alan öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal’ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aktardı.
Kuruculuğu Beçin İlkokulu Okul Öncesi Eğitim Öğretmeni Kader Duman ve kurucu ortaklığı Havva Ersoy Anaokulu Müdür Yardımcısı Ümran İnce’nin yaptığı “Kitabım Kütüphanen Olsun” eTwinning projesi kapsamında, proje üyeleri Havva Ersoy Anaokulu öğretmenleri Nagihan Elüstü, Pelin Ülkü Nacakcıoğlu, Mutlu Özmen, Sevilay Can Özkaya ve Cumhuriyet İlkokulu okul öncesi eğitim öğretmeni İpek Özek İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal’ı ziyaret etti.
Ziyaret esnasında Kitabın Kütüphanen Olsun E-Twinning projesi hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal’a bilgiler veren proje yürütücüleri proje kapsamında 5 - 11 yaş arası kitapların sene başında yapılacak olunan bir anketle belirleneceğini ve belirlenen kitapların öncelikle evde ailelerle daha sonra da belirlenen sıraya göre, sınıf öğretmeni tarafından okunacağını, okunmuş olunan kitaplar kitap kumbaralarında biriktirilerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek köy okullarında kütüphane kurulması hedeflendiğini belirttiler.

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