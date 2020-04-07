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Milas’ta köprülü kavşak trafiğe açıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 07.04.2020 10:58 | Son Güncelleme

Milas-Bodrum karayolunun 5.

Milas-Bodrum karayolunun 5. kilometresindeki kontrolsüz kavşak, AK Parti Milletvekili M. Yavuz Demir’in girişimleriyle köprülü hale getirildi. Çalışmaları tamamlanan kavşak trafiğe açıldı
Özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğuyla birlikte çok sayıda trafik kazasının yaşandığı Baharlı Kavşağı’nda AK Parti Milletvekili M. Yavuz Demir’in girişimleriyle başlayan Köprülü Kavşak çalışmaları tamamlandı.
Kavşak ile Bodrum başta olmak üzere içinde turistik İncirliin Mağarası’nın da bulunduğu, Baharlı, Gökçeler, Ağaçlıhöyük, Yaka, Savran, Yaşyer, İçme, Damlıboğaz ve Dağarası mahallelerine de ulaşım güvenli biçimde sağlanabilecek.
AK Parti Milletvekili M. Yavuz Demir yayınladığı mesajla çalışmanın tamamlandığını müjdelerken hayırlı olsun dileklerinin yanı sıra emeği geçen ve destek veren isimlere teşekkür etti.
Milletvekili Demir mesajında, “Bölgemizin Milas-Bodrum Karayolu üzerinde bulunan ve bugüne kadar çok sayıda trafik kazasının yaşandığı Baharlı Kavşağı, köprülü kavşak olarak düzenlenerek standartlara uygun hale getirildi. Bugün itibariyle geçişlere açılan kavşağımızın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yatırımımızın bölgemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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