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Milas’ta Kore Gazisi hayatını kaybetti

MUĞLA HABERLERİ  | 23.07.2020 13:02 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesi Menteş Mahallesi’nde İkamet eden Kore Gazisi Dursun Demirkan vefat etti.Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi üyesi Milaslı Kore Gazisi Dursun Demirkan 91 yaşında hayatını kaybetti.

Milas’ta Kore Gazisi hayatını kaybetti

Muğla’nın Milas ilçesi Menteş Mahallesi’nde İkamet eden Kore Gazisi Dursun Demirkan vefat etti.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi üyesi Milaslı Kore Gazisi Dursun Demirkan 91 yaşında hayatını kaybetti. Demirkan’ın cenazesi bugün saat 11.00’de Menteş Mahallesi Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığına defin edildi.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi Başkanı Mehmet Sarban yayınladığı mesajla üzüntülerini dile getirerek, Merhum Demirkan’a rahmet ailesine baş sağlığı dileklerini iletti.

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