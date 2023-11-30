Milas’ta kuryeler anlayış bekliyor

Milas’ta kurye olarak çalışan Tolga Dalga, Milas’taki tüm kuryeler adına konuşarak, yağmurlu havalarda yaşanan zorluklara dikkat çekti. Yağışlı havalarda, trafikteki zorluklar ve hızlı teslimat beklentileri nedeniyle artan baskı altında çalıştıklarını belirten Dalga, müşterilerin bu durumu anlamalarını ve sabırlı olmalarını istiyor.

Tolga Dalga, “Biz kuryeler, zor hava şartlarında bile hizmet vermeye devam ediyoruz. Ancak bu durum, bazen teslimat süreçlerimizi etkileyebiliyor. Müşterilerimizin bu durumu anlayışla karşılamaları, işimizi daha da kolaylaştıracaktır” dedi.

