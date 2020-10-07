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Milas’ta meclis üyelerine Azerbaycan ve Türk Bayrağı hediye edildi

MUĞLA HABERLERİ  | 07.10.2020 13:15 | Son Güncelleme

Milas Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı öncesinde, MHP’li Belediye Meclis Üyesi Mevlüt Kiriş, Meclis Başkanı’na ile Meclis Üyelerine Azerbaycan ve Türk Bayrağı hediye etti.Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleşen Milas Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı öncesinde söz alan MHP’li Belediye Meclis Üyesi Mevlüt Kiriş, Meclis Başkanı Muhammet Tokat’a ve Meclis Üyelerini temsilen grup sözcülerine birer adet Azerbaycan ve Türk Bayrağı hediye etti.Azerbaycan’a, Ermenistan tarafından yapılan saldırıları kınadıklarını ifade eden MHP’li Belediye Meclis Üyesi ve MHP Grup Başkanı Mevlüt Kiriş, “Şuan Azerbaycan - Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan Türkü kardeşlerimizden şehitlerimiz ve yaralılarımız var.

Milas Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı öncesinde, MHP’li Belediye Meclis Üyesi Mevlüt Kiriş, Meclis Başkanı’na ile Meclis Üyelerine Azerbaycan ve Türk Bayrağı hediye etti.
Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleşen Milas Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı öncesinde söz alan MHP’li Belediye Meclis Üyesi Mevlüt Kiriş, Meclis Başkanı Muhammet Tokat’a ve Meclis Üyelerini temsilen grup sözcülerine birer adet Azerbaycan ve Türk Bayrağı hediye etti.
Azerbaycan’a, Ermenistan tarafından yapılan saldırıları kınadıklarını ifade eden MHP’li Belediye Meclis Üyesi ve MHP Grup Başkanı Mevlüt Kiriş, “Şuan Azerbaycan - Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan Türkü kardeşlerimizden şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. TBMM’de grubu bulunan 4 siyasi partinin de ortak destek mesajı bizleri mutlu etmiştir. Azerbaycan Türk’tür, Karabağ bizimdir. Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur. Sonuna kadar Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

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