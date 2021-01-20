Milas’ta narkotik ekiplerinden şok uygulama

Muğla’nın Milas ilçesinde, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada 2 ayrı araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sistem analizi üzerinden tespit edilen 2 ayrı araçla alakalı olarak ilçe girişinde gece saatlerinde şok uygulama yapıldı. Uygulama kapsamında iki araçta yapılan aramada 31.23 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.Çalışmalar kapsamında 4 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

