Milas’ta nöbetçi eczane sayısı 2’ye çıkarıldı

Milas’ta, eczanelerde yaşanan mağduriyet üzerine nöbetçi sayısı ikiye çıkarıldı.

Milas ilçesinde kış aylarıyla birlikte yaşanan gribal enfeksiyon vakalarında artış nedeniyle, bir süredir nöbetçi eczanelerde yoğunluk yaşanıyordu.

Bunun üzerine harekete geçen Muğla Eczacı Odası, 25 Ocak Cumartesi’den başlamak üzere her hafta sonu Cumartesi-Pazar günleri bir olan nöbetçi eczane sayısına bir adet daha ekleme yapma kararı aldı. Buna göre, 24 saat açık olan nöbetçi eczane yanına, sabah 08.00-00.00 saatleri arasında belirlenen başka bir nöbetçi eczane de hastalara hizmet verecek. Hasta yoğunluğuna göre, nöbet saati uzatılabilecek. Nöbetçi eczane seçiminde, hastaneye ve ilçe merkezine yakınlık kriterleri de vatandaşın lehine düzenlenecek. İki nöbetçi eczane uygulaması mart ayına kadar devam edecek. Ayrıca, yazılım sisteminden kaynaklı e-reçete uygulamasının da yaygınlaştırılması için Muğla İl Sağlık Müdürlüğü düzenlemeler yapacak.

