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Milas'ta orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

24.07.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milas'ta orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde, orman ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çamköy Mahallesi'ndeki orman ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

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