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Milas’ta orman yangını

MUĞLA HABERLERİ  | 08.08.2020 15:39 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde zeytinlik alanda başlayıp, ormana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.Edinilen bilgiye göre, Milas Selimiye Mahallesi’ndeki Kılavuz Köyü mevkiindeki zeytinlik arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Milas’ta orman yangını

Muğla’nın Milas ilçesinde zeytinlik alanda başlayıp, ormana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Milas Selimiye Mahallesi’ndeki Kılavuz Köyü mevkiindeki zeytinlik arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Zeytinlik arazideki yangın ormana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangını söndürmek için 2 helikopter havadan müdahale ederken, Marmaris, Fethiye, Nazilli ve Denizli’de konuşlu yangın söndürme helikopterleri de bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor.

Milas’ta orman yangını

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Akşam
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Merkez
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