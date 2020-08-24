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Milas’ta orman yangını kısa sürede söndürüldü

MUĞLA HABERLERİ  | 24.08.2020 12:50 | Son Güncelleme

Milas Gökçeler Mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürüde söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Milas ilçesi Gökçeler mahallesinde ormanlık alanda çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen orman yangını çıktı.

Milas Gökçeler Mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürüde söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Milas ilçesi Gökçeler mahallesinde ormanlık alanda çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen orman yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yaklaşık 500 metrekare alan yandı. Ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

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