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Milas’ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

04.08.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine tedbiren bazı sitelerdeki vatandaşların tahliyesine başlandı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kıyıkışlacık ve Kızılağaç mahalleleri arasındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başladıktan sonra kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle tekrar yayılım gösterdi.

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına, müdahale ediliyor.

Jandarma ekipleri, bazı sitelerdeki vatandaşları tedbiren tahliye etmeye başladı.

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