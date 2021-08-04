Milas’ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kıyıkışlacık ve Kızılağaç mahalleleri arasındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başladıktan sonra kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle tekrar yayılım gösterdi.

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına, müdahale ediliyor.

Jandarma ekipleri, bazı sitelerdeki vatandaşları tedbiren tahliye etmeye başladı.



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