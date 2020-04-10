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Milas’ta Polis Haftası etkinlikleri

MUĞLA HABERLERİ  | 10.04.2020 15:29 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175.

Muğla’nın Milas ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Atapark’ta tören düzenlendi.
Milas İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya’nın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın seslendirilmesiyle son buldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında törene katılan personel hem sosyal mesafe uzaklığı kuralına uydu hem de maske kullandı.

Saat 9 sıralarında telsizden Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm personellere seslenen Emniyet Müdürü Akkaya, şunları söyledi:
“Milletimizin can ve mal güvenliğinin korunması, ülkemizin huzur ve güvenliği, kamu düzeninin tesisi noktasında görevini hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygılı bir anlayışla, mesai mefhumu olmaksızın yerine getiren ülkemizin en köklü kumrularından Emniyet Teşkilatımızın, 175. kuruluş yılını birlikte idrak etmenin gurur ve onurunu yaşıyoruz.
Devlet mekanizmasının sağlıklı işlemesi noktasında sorumluluğunun gereğini yerine getirme gayretinde olan teşkilatımız, kendini sürekli yenilerken, dünyanın saygın polis teşkilatları arasında yer almasıyla da göğsümüzü kabartmaktadır.
Bu büyük başarıda pay sahibi olan ve görevini layıkıyla yerine getiren siz değerli mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından ötürü teşekkürlerimi sunuyor, ailenizle birlikte sağlık huzur ve esenlik dilerken, yeni görevleri aynı heyecan, aynı yüksek disiplin ve aynı şevkle yerine getireceğinize yürekten inanıyorum.
Cennet vatanımızın bölünmez bütünlüğü; desteği, duası ve sevgisi ile daima yanımızda olan milletimizin güven ve huzuru için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet minnetle anıyor, gazilerimize de sağlık ve uzun ömürler diliyorum.”

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