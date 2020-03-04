Milas’ta şehitler ruhuna Kur’an tilaveti

Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfında İdlib’de şehit olan Mehmetçikler için Kur’anı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Türk askerleri için Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kuran Tilaveti ile dualar ederek şehitlerimizi andı. Emekli Belediye İmamı Abdullah İnpınar tarafından okunan Kuran-ı Kerim ve dualara katılımcılar hep birlikte ’amin’ diyerek şehitlerimizin ruhuna armağan etti.

İdlip’te şehit olan Türk askerlerimiz için dua ettiklerini ifade eden, Başkan Hayrettin Gönül, “Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnet ile andık. Kahramanlarımızı dualarımızı yolladık. Var olsun Devlet, yaşasın kahraman ordumuz” diyerek Başsağlığı dileklerini iletti.

