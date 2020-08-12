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Milas’ta toplanmayan çöpler isyan ettirdi

MUĞLA HABERLERİ  | 12.08.2020 10:57 | Son Güncelleme

Milas’ın Damlıboğaz Mahallesi’nde toplanmayan çöpler, mahalle sakinlerini isyan ettirdi.

Milas’ın Damlıboğaz Mahallesi’nde toplanmayan çöpler, mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Çöplerin toplanmamasından dolayı oluşan kötü koku ve haşereden dolayı çok ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri "Biriken çöplerden yükselen kötü koku ve sinekten duramaz hale geldik. Milas Belediyesi adeta sağlığımızı hiçe sayıyor. Bari pandemi döneminde biraz daha duyarlı olsun" diyerek duruma tepki gösterdiler.
Yılın en sıcak günleri yaşanmasına rağmen Milas Belediyesi’nin duyarsızlığı nedeniyle yerleşim yerlerinin pislikten kokmaya başladığını belirten mahalle sakinleri, "Gerek içinde bulunduğumuz pandemi süreci gerekse yılın en sıcak günlerinin yaşanması dolayısıyla belediye görevlilerinin daha hassas olmasını bekliyoruz. Yaklaşık 10 gündür mahalle aralarındaki çöpler alınmıyor. Sürekli belediyeyi arayıp çöplerin alınmasını istiyoruz ama kimsenin umurunda değil. Belediyede sorunumuzun çözümü için muhatap bile bulamıyoruz" diyerek duruma tepki gösterdiler.

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