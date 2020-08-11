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Milas’ta trafik kazası: 1 ölü

MUĞLA HABERLERİ  | 11.08.2020 12:08 | Son Güncelleme

Milas-Bodrum Karayolu’nda 3 aracın karıştığı kazada şarampole yuvarlanan araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Ersan Çam kontrolünde Bodrum’a doğru seyreden 09 VG 510 plakalı minibüs seyir halindeyken önündeki park halindeki 2 araca çarparak şarampole yuvarlandı.

Milas-Bodrum Karayolu’nda 3 aracın karıştığı kazada şarampole yuvarlanan araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ersan Çam kontrolünde Bodrum’a doğru seyreden 09 VG 510 plakalı minibüs seyir halindeyken önündeki park halindeki 2 araca çarparak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Ersan Çam, hayatını kaybederken Durdu Ç. ise yaralı olarak araçtan çıkarıldı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Durdu Ç., 75. Yıl Milas Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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