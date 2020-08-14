YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Milas’ta traktör kazası; 1 kişi hayatını kaybetti

Milas’ta traktör kazası; 1 kişi hayatını kaybetti

MUĞLA HABERLERİ  | 14.08.2020 19:46 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Kaza Aydınlıkevler Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi’nde meydana geldi.

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza Aydınlıkevler Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hasan Sallı’nın (56) kontrolünde seyreden traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün üstünden düşerek yaranan 56 yaşındaki Hasan Sallı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Hasan Sallı hayatını kaybederken, Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Turkcell’den 13,6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl geliri

Turkcell’den 13,6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl geliri

Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Kayserispor'dan Trabzonspor ve Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Kayserisporlu Pedro’ya teklif var

Kayserisporlu Pedro’ya teklif var

GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını

GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Muğla Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:46
Sabah
06:15
Öğle
13:16
İkindi
17:01
Akşam
20:07
Yatsı
21:31

Muğla Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Deva Eczanesi
Merkez
Odabaşı Eczanesi
Merkez
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Sağlık Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Hırsızlığı Kalfa Önledi

Hırsızlığı Kalfa Önledi

Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında

Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.