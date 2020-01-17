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  4. Milas’ta traktör kazası: 2 yaralı

Milas’ta traktör kazası: 2 yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 17.01.2020 09:50 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesi Hisarcık Mahallesinde meydana gelen traktör kazasında biri ağır iki kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre; Hisarcık Mahallesi Aliağa Deresi yanında trafik kazası meydana geldi.

Muğla’nın Milas ilçesi Hisarcık Mahallesinde meydana gelen traktör kazasında biri ağır iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Hisarcık Mahallesi Aliağa Deresi yanında trafik kazası meydana geldi. Kemal Kahvecioğlu’nun kontrolünde seyreden 09 TF 429 plakalı traktör yolda kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü Kemal Kahvecioğlu ağır yaralanırken, traktörde yolcu olarak bulunan Ayşe Kahvecioğlu hafif yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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