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Milas’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

MUĞLA HABERLERİ  | 24.09.2020 11:05 | Son Güncelleme

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edilen para ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 4 ayrı noktada çalışma yapıldı.

Milas’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edilen para ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 4 ayrı noktada çalışma yapıldı. Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin de görev aldığı çalışmalarda 5 parça halinde 445.84 gram metamfetamin, 3 parça halinde 8.42 gram esrar, 2 kök hint keneviri ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1550 TL, 25 dolar, 200 Ukrayna Grivası ele geçirildi. Adli tahkikat başlatılan 5 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı.

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